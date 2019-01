17/01/2019 | 16:10



Após Caio Junqueira sofrer um grave acidente de carro no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, dia 16, Jonas Torres, o irmão do ator, deu uma breve entrevista ao G1 e falou sobre o ocorrido:

- A gente está esperando para ver o que acontece. Muito delicada a situação. Assim que tiver alguma coisa relevante, a família vai dizer.

Caio perdeu o controle do carro, subiu no meio-fio, bateu em uma árvore e capotou. O ator ficou preso no veículo e foi levado para o Hospital Miguel Couto, na região da Gávea, onde realizou uma operação, devido uma fratura exposta no baço, e segue internado.