Entidade entra com 2º pedido de cassação de Elian

17/01/2019 | 16:10



O Fórum da Cidadania do Grande ABC protocolou na Câmara de Santo André o segundo pedido de cassação do mandato da vereadora Elian Santana (SD), afastada do cargo desde fim de novembro sob acusação de envolvimento em organização criminosa que fraudava sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A solicitação da entidade requer, assim como ação do Psol na semana passada, a abertura de processo por comissão de ética para analisar impeachment da parlamentar por quebra de decoro e crime de responsabilidade.

O documento, apresentado no Legislativo e datado de ontem, menciona todo o enredo pela qual Elian foi alvo da Operação Barbour, da PF (Polícia Federal), quando chegou a ser presa por ligação com a quadrilha que agia para conceder aposentadorias ilegais – ela conseguiu habeas corpus em dezembro e responde o processo em liberdade. Foi indiciada pela PF por peculato, organização criminosa e estelionato previdenciário. O pedido da entidade cita que haja vista a prática de corrução, utilizando-se, inclusive a estrutura do gabinete da Câmara, “seja decretada a perda de seu posto, bem como a inabilitação para exercer função pública, pelo prazo de oito anos”.

“Merece destaque que os ilícitos de corrupção deflagrados no gabinete da parlamentar, em razão do uso e do prestígio do cargo público, deixam ainda mais patente a conduta delituosa da denunciada. Caberia à vereadora Elian, como representante dos cidadãos nesta Casa, agir para que essa ilegalidade não fosse praticada, o que não fez. Ao contrário, valendo da sua condição do cargo que ocupa, aparelhou o sistema e montou o maior esquema criminoso nas dependências da maior repartição pública local e federal”, diz trecho do requerimento do Fórum.

“O único desfecho adequado a ser aplicado ao presente episódio é a cessação do mandato da sra. Vereadora, sem contar a sanha da parlamentar para se manter no poder, vez que a mesma já não reúne mais condições morais para continuar a exercer o mandato de nesta Casa (...) Os crimes praticados alinhados com de responsabilidade pela vereadora exigem uma resposta firme da Câmara, em uma única direção, o do impedimento”, salienta o documento.

A entidade frisa que ainda que supostamente a parlamentar não estivesse ativamente envolvida na situação, “restaria sua responsabilidade omissiva, pois descumpriu seu dever de gestão da administração pública municipal, conforme artigo 12º, da LOM (Lei Orgânica Municipal), listando o inciso II. “Perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.” Inclui também o parágrafo 1º: “Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas.”