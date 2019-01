Ícone em dose dupla

Miriam Gimenes

18/01/2019 | 07:57



Dez em cada dez ‘fashionistas’ admiram a empresária, designer de interiores e ícone da moda norte-americana Iris Apfel. Embora não tenha sido em seus 97 anos de vida estilista, modelo ou editora de moda, se tornou expoente de estilo, principalmente por conta de seu visual, exuberante e rico em detalhes. Não à toa seu lema é ‘more is more, less is bore’ (em tradução ‘mais é mais, menos é chato).

Nathalia Timberg, 89 anos, sobe hoje ao palco do Teatro Faap, às 21h, em São Paulo, onde encarnará as ideias arrojadas e do humor ácido da personagem em questão no documentário cênico Através da Iris. A montagem também abre as comemorações pelos 90 anos – completos em 5 de agosto – da atriz, que coleciona em seu currículo 40 peças teatrais, oito obras cinematográficas e 64 trabalhos na televisão.

No espetáculo, escrito por Cacau Hygino e dirigido por Maria Maya, Iris abre sua casa e divide, com equipe jornalística, suas histórias e opiniões sobre os variados assuntos.“Quando me deparei com essa figura excêntrica, icônica que é Iris Apfel, eu, de imediato, fiz a minha escolha. Transpor para cena não aquela mulher com todos seus acessórios e marcas. Mas sim me apropriar do ser humano que estava por trás disto, aproximando o espectador deste universo”, adianta Maria Maya.

Quando ainda atuava como designer de interiores, Iris, junto ao seu marido, Carl Apfel (morto em 2015, aos 100 anos), viajava em busca dos tecidos perfeitos para a clientela ilustre, entre ela Jacqueline Kennedy Onassis e Greta Garbo. A dupla também foi chamada para decorar a Casa Branca por oito administrações.

Aos 84 anos, Iris se tornou tema de uma exposição no Metropolitan Museum de Nova York, que contava com 80 ‘looks’ seus e atraiu cerca de 150 mil visitantes.“Uma das maiores surpresas que tive ao escrever o espetáculo, foi ter encontrado uma segunda personagem, dentro da nossa ‘estrela geriátrica’. Não são apenas moda, estilo, frases ácidas e divertidas que permeiam seu universo. Descobri uma mulher de vida colorida, com experiência, movida pela vivacidade”, diz Hygino.



Através da Íris – Peça. No Teatro Faap – Rua Alagoas, 903, em São Paulo. Sextas e sábados, às 21h, e domingos, às 18h. Até 10 de março. Ingr.: R$ 80 (R$ 40 meia-entrada), à venda em faap.br/teatro.