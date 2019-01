São Caetano abre oficinas culturais aos domingos

Vinícius Castelli



Quem quiser entrar no universo artístico tem boa oportunidade em São Caetano. O município oferece à população oficinas culturais de verão nos domingos 20 e 27 de janeiro, e 3 e 10 de fevereiro, na Praça dos Imigrantes (Avenida Presidente Kennedy), sempre das 10h às 18h. Tudo gratuito e não é preciso fazer inscrição prévia.

Entre as opções de oficinas, realizadas por meio da Secretaria Municipal de Cultura, os interessados poderão escolher entre aulas abertas de desenho, artesanato, poesia, dobradura, quadrinhos, malabares, dança, xilogravura, pintura, arte em fuxico, literatura e fotografia.

Todo o material necessário para as aulas será fornecido no próprio local e as peças produzidas poderão ser levadas por seus autores.

Além das oficinas, a população poderá apreciar apresentações de dança de salão, circular, hip hop e dança-terapia.<TL>