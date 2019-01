Você’ alerta para exposição na internet

Vinícius Castelli



18/01/2019 | 07:47



Mostrar o que se faz no dia a dia pode ser algo prazeroso, porém, perigoso. As redes sociais estão repletas de informação sobre seus usuários, com locais visitados, hábitos diários e pessoas próximas. Muitas vezes quem usa internet sequer pensa em quão exposta sua vida está. Talvez esse seja o ponto principal da nova série da Netflix You (Você, na tradução para o português), já disponível na plataforma de streaming.

Dos mesmos produtores de Riverdale e baseada no livro homônimo de Caroline Kepnes, a obra – com segunda temporada já confirmada – é estrelada por Penn Badgley (Gossip Girl), que encarna o personagem Joe Goldberg, um cidadão de Nova York que trabalha em uma interessante loja de livros.

Um dia, Beck (Elizabeth Lail) entra no comércio e atrai, no mesmo instante, o olhar do gerente, que não mede esforços para atendê-la. Todo solícito, Joe confunde a educação e simpatia da jovem que estava apenas em busca de um livro com ‘algo a mais’ e se torna obcecado por Beck.

A partir de então, e sem limites, ele passa a vasculhar a vida dela nas redes sociais e descobre seu endereço, com quem se relaciona, problemas que enfrenta, além de locais que frequenta. Tanto interesse assim acaba causando a desconfiança das amigas de Beck. Pouco a pouco Joe vai se aproximando dela e mostra que não há limites para o seu desejo: conquistar o coração da moça e se tornar seu namorado, mesmo que tenha que fazer as piores coisas possíveis para isso.

E o que impressiona é que o personagem tem angariado fãs. Após receber várias mensagens de pessoas romantizando Joe, Penn Badgley se pronunciou no Instagram e alertou que ele é um “ser humano nojento e repugnante”. Em uma publicação em que mulher diz que ‘o Penn está partindo meu coração novamente como Joe. Qual é a dele?’, o ator respondeu: ‘Ele é um assassino’.