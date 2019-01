'Volto ao Brasil para mostrar o que aprendi', diz Felipe Pires no Palmeiras

17/01/2019 | 15:34



O atacante Felipe Pires mostrou confiança nesta quinta-feira ao falar sobre a proximidade da estreia pelo Palmeiras. Contratado por empréstimo ao Hoffenheim, da Alemanha, o jogador de 23 anos jamais atuou profissionalmente por uma equipe brasileira e afirmou que, assim que tiver oportunidade, vai mostrar ao público nacional o aprendizado adquirido em mais de quatro anos na Áustria e na Alemanha.

Curiosamente, o jogador fez base no Red Bull Brasil e pode estrear no domingo, no Campeonato Paulista, justamente contra o clube que o formou. "Eu aprendi muito na Europa, tanto a língua, como a cultura e principalmente a parte tática. Mas hoje, posso voltar ao Brasil para mostrar o que aprendi", afirmou. O atacante foi escalado como titular pelo técnico Luiz Felipe Scolari durante os primeiros treinos da temporada.

Felipe Pires afirmou que após ser anunciado pelo Palmeiras, recebeu muitas mensagens e viu muitos torcedores questionando sobre quem era ele. O atacante disse estar ansioso para entrar em campo e se apresentar aos brasileiros com seu futebol. "É normal não me conhecerem. Eu saí muito cedo, nunca joguei em clube profissional no Brasil. Vi muitas perguntas sobre quem eu sou. Isso me motiva e me dá forças para mostrar o meu futebol", disse.

O jogador afirmou que desde o meio do ano passado o Palmeiras o procurava para que fosse contratado. No primeiro momento, a vinda não foi possível, mas Felipe Pires disse que fez questão de insistir na negociação por ser um sonho defender o clube. "Quando se trata de Palmeiras, é o melhor time do Brasil. Não tem de pensar duas vezes. Quando tiver oportunidade, quis logo vir", afirmou.