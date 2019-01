Ticiane Pinheiro fala sobre reality show Troca de Esposas, na Record TV: - Enorme aprendizado

17/01/2019 | 15:10



Como ficaria a vida de uma família caso a esposa saísse de casa por uma semana, e fosse substituída por uma mulher completamente diferente? Essa é a proposta do novo reality show da Record TV, Troca de Esposas. Com apresentação de Ticiane Pinheiro, o programa estreará no dia 14 de fevereiro e passará às quintas-feiras, às 22:30.

A premissa do reality é simples: duas esposas, de famílias e locais totalmente diferentes, trocarão de família por uma semana, levando seus hábitos e manias para uma casa totalmente nova. A emissora promete muita emoção e conflitos.

Segundo Tici, apresentar o programa é um enorme aprendizado.

- É um programa em que as famílias trocadas acabam dando valor às pequenas coisas, que, no dia a dia, você não presta atenção. Para mim, tem sido um grande presente e um enorme aprendizado apresentar este reality. Está sendo muito rico para mim conviver com várias famílias e conhecer diferentes cidades.

O reality show, que começou a ser gravado em dezembro de 2018 e continua em 2019, é a versão brasileira do Wife Swap, que já foi produzido em mais de 20 países. No Brasil, a produção fica por conta da Tele Image e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record TV. Vem coisa boa por aí, hein?