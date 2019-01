Isabella se descuida e acaba mostrando demais no BBB 19

17/01/2019 | 15:10



Estamos na primeira semana do BBB 19 e já tem gente esquecendo que está na casa mais vigiada do Brasil! Na última quarta-feira, dia 16, Isabella acabou se distraindo e mostrou parte do seio!

A sister, que é natural do Rio Grande do Norte e estuda medicina, estava deitada na cama de casal do Quarto Ouro junto com Maycon, e eles conversavam com outros brothers descontraidamente. Porém, ao virar-se para ficar de lado, a blusa rosa de Isabella acabou deslizando, deixando-a com um dos seios parcialmente de fora.

A loira continuou conversando sem estar ciente da situação. Quando percebeu, puxou rapidamente a roupa para o lugar e se escondeu entre as cobertas, super envergonhada.

Mas não foi só isso que fez com que Isabella chamasse a atenção, já que seu vídeo de apresentação do reality causou polêmica entre fãs e participantes de concursos de beleza. No registro, ela firmou ser Miss Natal 2014 e Miss Rio Grande do Norte 2016. Mas pelo visto não é bem assim, já que a representante do concurso oficial do estado em 2016 é a modelo Danielle Marion.

Pronto, a confusão se formou! No Instagram, a vencedora, de fato, se pronunciou em tom de ironia sobre a afirmação de Isabella. Como legenda, Danielle escreveu:

Na era das fake news é sempre bom dizer a verdade, ela também colocou as hashtags Miss RN 2016, não seja uma mentirosa, isso não é legal.

O Jornal Extra, Isabella revela que ela realmente se equivocou. Um dos organizadores do concurso, Georgiano Azevedo, destacou que quem é a representante legal do estado é, de fato, Danielle Marion, e explicou a confusão:

- Danielle Marion é a representante oficial do estado em 2016 e ficou em segundo lugar no Miss Brasil naquele ano. A Miss Rio Grande do Norte 2016 é Danielle Marion.

O representante ainda reforçou quais são os títulos de Isabella:

- Em 2014, ela foi eleita Miss Natal e, em 2015, Isabella foi aclamada Miss Rio Grande do Norte Latino 2015. Na ocasião [2015], ela foi representante do estado no Miss Brasil Latino e ficou em terceiro lugar. Em 2017, ela, como Miss Canguaretama, ficou mais uma vez em terceiro lugar, dessa vez no Miss Rio Grande do Norte, vencido por Milena Balza.