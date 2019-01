É 'questão de tempo' até conseguirmos construir muro na fronteira, diz Trump

17/01/2019 | 14:48



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a se utilizar de suas aparições públicas para defender a construção de um muro na fronteira com o México. De acordo com ele, seu governo conseguirá, de alguma forma, o financiamento para a obra que, de acordo com ele, já deveria ter sido feita por governos anteriores. "É só uma questão de tempo para que consigamos construir muro em toda a fronteira", afirmou.

Em discurso realizado no Pentágono, Trump fez novas críticas à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), ao afirmar que ela não deixa os democratas negociarem a questão orçamentária com os republicanos. Pouco antes do evento com Trump ter início, Pelosi afirmou que a Câmara deve votar mais projetos orçamentários na próxima semana para terminar a paralisação do governo e disse que não haverá recesso na Casa.

Nesta quinta-feira, o governo entrou no 27º dia de paralisação à medida que republicanos e democratas não conseguem entrar em acordo quanto ao orçamento para o atual ano fiscal, que se encerra em setembro. Trump e os republicanos desejam que o projeto contenha verba para a construção de um muro na fronteira com o México, enquanto os democratas se recusam a dar a quantia para a barreira. "Os democratas precisam fazer o que é certo para o país", disse Trump, que exige US$ 5,7 bilhões para a obra na fronteira sul.