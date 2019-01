Boeing 727 realiza último voo comercial: relembre sua história

Leo Alves



17/01/2019 | 14:48

Descontinuado em 1984, o Boeing 727 realizou seu último voo comercial apenas nessa semana. O modelo responsável pela despedida foi um da série 200 Advanced, com 38 anos de idade. Operado pela Iran Aseman Airlines, o voo EP851 partiu de Zahedan, no Irã, com destino a Teerã, capital iraniana, encerrando a trajetória de um dos aviões mais importantes de todos os tempos.

A história do 727 começa na década de 1960. Feliz com o sucesso do 707, a Boeing queria lança uma nova aeronave para distâncias médias e curtas, para ampliar a sua oferta de modelos. Após diversos projetos, a empresa decidiu investir em um avião de três motores traseiros. O primeiro voo foi em 1964, com um 727-100. Porém, a versão de maior sucesso veio apenas em 1967, com o lançamento do 727-200.

Boeing 727 no Brasil

No Brasil, a Cruzeiro do Sul foi a primeira companhia a comprar o jato, em 1968. Porém, por conta de alguns acordos que privilegiavam a Varig na época, a empresa gaúcha foi quem recebeu primeiro o 727. Outras empresas, como a Vasp e a Transbrasil, também operaram o trirreator no País. O sucesso do avião de passageiro fez com que as aéreas investissem nos cargueiros.

Entre os anos 1980 e 1990, o 737 começou a ocupar o lugar que consagrou seu antecessor. Praticamente todas as companhias do mundo passaram, aos poucos, a migrar para o irmão mais novo, principalmente para cortar custos – são apenas dois motores no 737, o que ajuda na economia de combustível.

Dessa forma, apenas poucas regiões, como o Oriente Médio, continuaram a utilizar o 727 de passageiro, como é o caso da Iran Aseman Airlines. Com o fim da operação, o avião veterano deve seguir sua trajetória com alguns modelos de carga que ainda operam pelo mundo.

—

