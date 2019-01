Corinthians confirma BMG como patrocinador master e avisa que já recebeu R$ 30 mi

17/01/2019 | 13:40



O Corinthians confirmou nesta quinta-feira o banco mineiro BMG como novo patrocinador master. A entrevista coletiva para dar detalhes da nova parceria acontecerá na próxima terça com a presença do presidente do clube, Andrés Sanchez, e um representante da instituição bancária.

O diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, informou por meio de vídeo na TV Corinthians que já recebeu uma parte do valor combinado. "Teremos um contrato de parceira. O quanto o Corinthians vai fazer de arrecadação não tem limites. Mas um bom indicador de quanto o banco confia no sucesso disso é que nós já estamos recebendo adiantado, à vista, por conta desse resultado fantástico, R$ 30 milhões".

Também aproveitou para provocar o rival Palmeiras, que tem como patrocinador a Crefisa, concorrente do BMG na área de crédito consignado. "Nós queríamos alguém que fosse parceiro do clube. Alguém que viesse para a nossa camisa não porque tem ambições políticas dentro do clube", provocou em referência a Leila Pereira, hoje presidente da Crefisa, que tem pretensões de comandar o clube alviverde.

Márcio Alaor, executivo do banco BMG, que estava ao lado de Rosenberg no vídeo, informou que os torcedores podem contribuir para maior arrecadação do clube. "O Corinthians vai ganhar também. Se eles (torcedores) abrirem conta conosco, aplicarem, aderirem produtos certamente isso vai ter retorno para o clube. Não temos ambição política nenhuma".

NAS REDES - As provocações, no entanto, estão nas redes sociais desde a tarde de quarta-feira. O BMG passou a fazer posts em referência à parceira palmeirense. O banco mineiro disse que se batesse a marca de 21 mil curtidas, o número de seguidores da Crefisa na ocasião, anunciaria uma novidade às 12h30 desta quinta. A Crefisa respondeu: "a cor da inveja está tirando o seu sono?".

No início da tarde, o BMG bateu 60 mil seguidores e, conforme o prometido, confirmou o acerto com uma mensagem enigmática: "não é só patrocínio". A expectativa é que a parceria ajude também o clube a contratar reforços e também arcar com despesas como o salário dos jogadores.

Ao acertar com seu patrocinador master, o Corinthians atingirá a meta de valor estipulada para este ano com patrocinadores. A parceria será de dois anos, até o término do mandato do presidente Andrés Sanchez, e deve render por volta de R$ 30 milhões/ano ao time alvinegro.

O clube já tinha garantida a arrecadação de R$ 20 milhões do acordo com a Nike e mais R$ 15 milhões com outros três anunciantes menores: Poty, que estampa a parte de trás do calção; Universidade Brasil, no ombro; e PES, na barra da camisa. Tudo somado dá cerca de R$ 65 milhões. A diretoria estipulou arrecadar R$ 64 milhões em patrocínios na atual temporada.

O uniforme do Corinthians ainda tem potencial para render um total de R$ 80 milhões, de acordo com fontes do mercado. Ainda há três espaços a serem preenchidos na camisa. A parte que fica em cima do número, nas costas, deverá continuar com a Positivo. Faltam detalhes para a renovação.

O marketing do Corinthians também está negociando com outra empresa para estampar a barra de trás da camisa. O acordo estaria adiantado e pode ser fechado na próxima semana. Com isso, restará só a manga.

Corinthians e BMG chegaram a um acordo na última quarta-feira, o que encerrou um período de quase dois anos sem uma marca para estampar a parte mais nobre da camisa do clube. A estreia do novo uniforme será na primeira partida do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o São Caetano, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O Corinthians estava sem o principal anunciante no uniforme desde abril de 2017, quando encerrou o acordo com a Caixa Econômica Federal, que pagava cerca de R$ 25 milhões por ano. Para conseguir o novo patrocinador, o clube contou com a ajuda do empresário Giuliano Bertolucci, que tem boa relação com Ricardo Guimarães, dono do BMG. O agente aproximou a diretoria e o banco, facilitando a negociação.

Os patrocínios são parte dos R$ 399 milhões que o clube pretende arrecadar em 2019. O valor inclui ainda direitos de TV e renda dos jogos, entre outros.