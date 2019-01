Avianca cancela voos para Nova York, Miami e Santiago

Paulo Basso Jr.



17/01/2019 | 14:18

Em processo de recuperação judicial, a Avianca Brasil anunciou que descontinuará os voos de São Paulo para Nova York, Miami e Santiago a partir de 31 de março de 2019. Em relação aos destinos brasileiros, o plano da empresa é continuar operando normalmente. As companhias parceiras, Avianca Colômbia e Avianca Argentina, seguem com operações normais.

Por meio de comunicado oficial, a Avianca Brasil divulgou que irá procurar os passageiros que adquiriram bilhetes para Nova York, Miami e Santiago após 31 de março e resolver caso a caso. Se você adquiriu com uma operadora ou agência de viagem uma passagem para um desses destinos com data marcada após o cancelamento dos voos, vale a pena entrar em contato com eles para checar uma possível realocação de voo ou ressarcimento do dinheiro.

Confira a nota na íntegra divulgada pela companhia aérea:

Avianca Brasil: voos diretos para NY, Miami e Santiago descontinuados a partir de 31 de março