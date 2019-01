Grávida, Meghan Markle visita instituição de caridade e é chamada de 'moça gorda'

17/01/2019 | 13:33



Uma mulher que está grávida muitas vezes é alvo de palpites não solicitados ou frases que, por vezes, podem ser de mau gosto. Será que a mesma situação acontece com a duquesa de Sussex?

Meghan Markle espera seu primeiro filho ou filha com o príncipe Harry. A imprensa britânica acredita que a gestação está no sexto mês, mas a família real não confirma a informação.

Nesta quarta-feira, 16, a duquesa visitou uma instituição de caridade e foi apresentada para idosos que são atendidos pelo programa. Meghan foi abordada por uma aposentada do local. "Você é uma moça adorável. Que o Senhor lhe abençoe. E você é uma moça gorda", disse a senhora, aos risos, observando a barriga da duquesa.

Meghan Markle não perdeu o bom humor e, sorrindo, respondeu: "Está certo". À noite, no mesmo dia, ela participou da estreia do show "Totem", do Cirque du Soleil, em noite dedicada a arrecadação de fundos para uma outra ONG.