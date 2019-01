Polícia prende suspeito de assassinar jovem no Rio

17/01/2019 | 13:16



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na noite desta quarta-feira, dia 16, um homem de 26 anos apontado como o autor do latrocínio contra Matheus dos Santos Lessa, de 22. O jovem foi assassinado na noite anterior ao tentar proteger a mãe durante um assalto ao mercado da família, em Guaratiba, na zona norte do Rio.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), agentes da Divisão de Homicídios da Capital prenderam o suspeito em flagrante. Ainda de acordo com o órgão, as investigações continuam em busca da identificação e prisão de pelo menos mais uma pessoa envolvida no crime.

No início da noite de terça-feira, 15, Matheus dos Santos Lessa, que concluiu a faculdade de Psicologia no fim de 2018, ajudava a mãe, Carla Cristina Rodrigues dos Santos, em um dos mercados da família. Dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto.

Carla entregou o dinheiro, mas a dupla de assaltantes reclamou que era pouco e intensificou as ameaças à comerciante. O filho dela interveio e entrou em luta corporal com os ladrões, mas acabou atingido por três tiros: um no pescoço, um no braço direito e outro na mão direita.