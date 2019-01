17/01/2019 | 13:09



Apesar de ter sido internada às pressas no dia 8 de janeiro e estar no hospital até agora, Beth Carvalho foi incentivada por companheiros a cantar.

Deitada no leito e com sondas, a cantora, de 72 anos, ganhou uma roda de samba no quarto do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.

A dupla Os Prettos, formada por Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, acompanham Beth Carvalho.

O vídeo viralizou nas redes sociais e pode ser conferido no seguinte endereço: https://www.instagram.com/p/BsqFMAYBUro/?utm_source=ig_embed