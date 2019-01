Nova operação apreende celulares no Complexo de Gericinó no Rio

17/01/2019 | 12:58



Nove dias após apreender 34 celulares em uma das unidades prisionais do Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou nesta quinta-feira, 17, ter recolhido mais 12 aparelhos em outro pavilhão do complexo.

A operação aconteceu dentro da cadeia Pedro Melo da Silva e contou com equipes da Superintendência do Sistema Penitenciário (Sispen), da Corregedoria da Seap e da Coordenação de Segurança do Complexo de Gericinó.

O objetivo da ação era verificar uma informação, passada pelo Disque-Denúncia, de que presos estavam cavando um buraco em uma das celas. Os agentes revistaram todas as celas e confirmaram a denúncia. Além dos celulares, foram apreendidos um roteador e grande quantidade de drogas - o total ainda não foi contabilizado. A Seap informou que abriu uma sindicância para apurar o caso.