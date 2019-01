Compromisso é retomar obras do Rodoanel, diz secretário de Logística de SP

17/01/2019 | 12:47



O secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, afirmou na manhã desta quinta-feira, 17, à Rádio Eldorado, que a gestão do governador João Doria (PSDB) pretende retomar as obras paralisadas do Rodoanel. "Nosso compromisso é com retomada desta obra e introduzi-la ao sistema viário da região metropolitana", afirmou.

No começo de dezembro, ainda durante a gestão do ex-governador Márcio França (PSB), a Dersa rescindiu os contratos de metade dos lotes do trecho Norte do Rodoanel. A empresa estatal alegou "incapacidade" das construtoras OAS e Mendes Júnior de continuar com a construção dos três primeiros trechos da última alça do anel viário metropolitano. Em março, a obra completa três anos de atraso.

Ao reconhecer a possibilidade de atrasar ainda mais a obra, Machado Neto afirmou que "toda a sociedade sabe dos problemas do contratos do Rodoanel". "Estamos preocupados em um primeiro momento de resolver a questão jurídica, administrativa e técnica destes contratos. Tudo isso vai consumir uma parte do tempo em 2019", disse Machado Neto.