Carnês do IPTU já foram postados em São Caetano, segundo Prefeitura; pagamento é dividido em lotes

17/01/2019 | 11:24



Há menos de cinco dias para o vencimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em São Caetano, muitos moradores ouvidos pelo Diário afirmaram ainda não terem recebido os carnês deste ano.

Consultada, a Prefeitura da cidade informou que todos foram postados a partir de 11 de janeiro e que o vencimento do imposto é dividido em lotes, sendo que vai de 21 a 25 de janeiro. "É importante salientar que os carnês com vencimento na primeira data foram postados primeiro e muitos munícipes já acusaram o recebimento com, no mínimo, sete dias de antecedência para a data do pagamento", diz a nota enviado ao jornal.

Quem não quer esperar, pode consultador o boleto no site oficial www.saocaetanodosul.sp.gov.br - na seção Tributos Web. Basta incluir o número da matrícula do imóvel na aba ''2ª via Emissão''.