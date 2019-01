Vinícola em São Roque promove vindima

Redação



17/01/2019 | 11:18

Janeiro e fevereiro são meses importantes para a vinícola Góes. É época de celebrar mais uma safra das uvas, momento no qual se inicia o processo de produção dos rótulos. Para isso, a vinícola em São Roque abre seus parreirais aos amantes do vinho.

A vindima de 2019 traz novidades e terá um novo formato para os visitantes. O evento vai ocorrer de 25 de janeiro a 17 de fevereiro. Nesse período, quem for à vinícola em São Roque terá a oportunidade de degustar vinhos e aprender muito sobre a cultura das uvas, sempre nos fins de semana.

Outra novidade deste ano são as Ilhas Interativas e outras atividades a céu aberto que serão promovidas depois do almoçonum espaço de entretenimento. No local, adultos e crianças poderão estender o passeio e aproveitar o dia inteiro se divertindo.

Passeio em vinícola em São Roque

Um pouco da história da Vinícola Góes em um contato direto dos participantes com a família e a equipe da empresa darão início ao encontro e à vivência com as tradições vitivinícolas. Após isso, o visitante será levado até os vinhedos por um trenzinho, para aproveitar o clima da região.

Durante o percurso, serão apresentadas curiosidades a respeito do plantio e das variedades de uvas e da colheita. Uma vez no parreiral, os participantes poderão colher as uvas diretamente das videiras. Após a colheita, já na fábrica, todo o processo da elaboração do vinho será apresentado.

O marco do evento, entretanto, é a famosa pisa da uva, que acontece depois que os participantes conhecem os processos da fabricação. Todos são guiados para reviver a história de como foi iniciada a produção do vinho: pisando nas uvas ao som de músicas típicas. Em seguida, é hora de fazer um brinde para celebrar a colheita e participar de um almoço em meio ao ambiente das videiras e da vinícola.

Ilhas Interativas

Após o almoço, os visitantes serão direcionados para a nova área de entretenimento do evento promovido pela vinícola em São Roque. O espaço envolvido pela Mata Atlântica contará com ilhas interativas compostas por wine bar, loja com os rótulos da vinícola, música ao vivo, apresentação de dança e espaço de doces.

Para os mais aventureiros, uma trilha ecológica estará à disposição. Já os que procuram descanso irão se deparar com pontos de repouso, entre outras atividades relaxantes. O retorno à sede ocorrerá no mesmo trenzinho que levou o visitante até a fazenda. Eles sairão com intervalo de 30 minutos, entre um e outro.

Serviço

Evento: Vindima 2019;

Local: Vinícola Góes – Estrada do Vinho Km 9 – Canguera – São Roque;

Datas: De 25 de janeiro a 17 de fevereiro (sempre aos sábados e domingos);

Horários: 10h, 11h30 e 13h;

Preços: R$ 240 por pessoa – inclui almoço, taça de vinho, chapéu e foto personalizada;

Grupos R$ 235 por pessoa – (acima de 20 pessoas)

Crianças de 5 a 12 anos pagam meia;

Crianças até 4 anos não pagam.