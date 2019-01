Serena bate canadense e garante vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália

17/01/2019 | 10:57



Sete vezes campeã do Aberto da Austrália, a norte-americana Serena Williams, a número 16 do mundo, não teve dificuldades para derrotar, nesta quinta-feira, a canadense Eugenie Bouchard, ex-Top 5, com um duplo 6/2, em apenas 1h10, garantindo vaga na terceira rodada do primeiro Grand Slam do ano.

Serena, de 37 anos, busca a 24ª conquista em Grand Slam para se igualar à australiana Margaret Court, que atuava nos anos 1960 e 1970. A norte-americana imprimiu um ritmo forte desde o início do jogo e impediu que Bouchard, de 24 anos e hoje a 79ª colocada no ranking, repetisse a grande atuação do jogo anterior, quando venceu a chinesa Shuai Peng por 6/2 e 6/1.

"Não tenho jogado muitas partidas desde o ano passado, mas isso não é um problema", disse Serena, que não participou da edição do ano passado da competição australiana e não atuava em uma competição oficial desde o US Open de 2018. Ela se recuperava fisicamente após ter dado luz à sua primeira filha em setembro de 2017.

Diante de Bouchard, Serena disparou 20 winners e cometeu 17 erros não-forçados. Além disso, obteve seis quebras de serviço, sendo quatro no primeiro set, em que perdeu o seu saque em duas oportunidades.

Na próxima rodada, Serena terá como adversária a ucraniana Dayana Yastremska, que eliminou a espanhola Carla Suárez Navarro, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

Número 57 do mundo, Yastremska é apontada como uma nova promessa do tênis. Na primeira rodada, a tenista de 18 anos derrotou a experiente australiana Samantha Stosur, de 34 anos, campeão do US Open de 2011, por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.