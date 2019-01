Operação em três Estados planeja prender família atacadista de drogas e armas

17/01/2019 | 10:32



Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro planeja cumprir nesta quinta-feira, 17, 19 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual de drogas e armas. A operação "Bad Family" tem alvos nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, dez pessoas foram presas até a publicação desta matéria - e drogas foram apreendidas. O delegado titular do 25º DP do Rio de Janeiro, Fabio Asty, afirmou em nota que as investigações se iniciaram há cerca de um ano e apontam que a organização criminosa, formada por familiares, atua no tráfico atacadista de drogas, armas e munições entre Estados.

Segundo o delegado, os produtos abastecem as principais comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, como o Complexo do Alemão, da Maré, do Lins e Jacaré, além dos municípios de Cabo Frio e Nova Friburgo, o interior do Estado, e Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Asty também afirmou que uma família do agronegócio em Paranhos, no Mato Grosso do Sul - cidade que faz fronteira com o Paraguai - usava a propriedade rural como entreposto para recebimento e distribuição de maconha e cocaína. Nove membros da família foram indicados e tiveram o bloqueio de suas contas bancárias.