Dólar à vista cai, mas futuro ronda estabilidade com pouca liquidez

17/01/2019 | 10:24



O dólar no mercado à vista iniciou a sessão desta quinta-feira, 17, com viés de alta e atingiu máxima a R$ 3,7360 (+0,08%), acompanhando a valorização moderada da moeda americana frente seus pares principais (à exceção do iene, que também avança) e divisas emergentes no exterior em meio a preocupações renovadas com a disputa comercial entre EUA e China e desconforto com o Brexit.

A desaceleração do índice de preços ao consumidor (CPI) da zona do euro para 1,6% na comparação anual de dezembro, ante +1,9% em novembro, embora em linha com as previsões, reforça sinais de desaceleração global. No entanto, a divisa spot perdeu força mais cedo e caiu à mínima, a R$ 3,7285 (-0,11%).

O vaivém no câmbio conduz oscilações dos juros futuros ao redor da estabilidade, o que indica um efeito limitado do ligeiro avanço do IBC-BR de novembro sobre os negócios.

Às 9h31 desta quinta-feira, o dólar à vista recuava 0,06%, a R$ 3,7305. O dólar futuro de fevereiro caía 0,17%, a R$ 3,7325.