Designer morre após ser baleado em assalto a supermercado na zona sul de SP

17/01/2019 | 10:15



Um homem morreu após ser baleado durante um assalto a um supermercado na noite desta quarta-feira, 16, em Parelheiros, bairro da zona sul de São Paulo. A vítima foi atingida após uma pessoa não identificada reagir ao roubo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h. Os agentes encontraram a vítima, o designer Rodrigo Andrade dos Santos, de 39 anos, e o proprietário do supermercado no estabelecimento. O dono informou que não presenciou o assalto, pois estava no piso superior.

Segundo a SSP, testemunhas disseram que os suspeitos tentaram assaltar o local quando uma pessoa que já estava dentro do supermercado reagiu e houve troca de tiros. Durante a fuga, o carro dos criminosos foi alvejado. Eles renderam uma mulher e fugiram levando o veículo dela. Os agentes encontraram o automóvel abandonado.

A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Parelheiros, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial (DP).