Caio Junqueira é operado após acidente e quadro de saúde é considerado estável

17/01/2019 | 10:10



O ator Caio Junqueira, de 42 anos de idade, segue internado no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, no Rio de Janeiro, após sofrer um acidente de carro. De acordo com informações do jornal O Globo, ele passou por uma operação e seu quadro de saúde é estável.

Caio teve uma fratura exposta no baço após capotar com seu carro na Avenida Infante Dom Henrique, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio. Segundo o colunista Léo Dias, o ator estava sozinho no carro e ficou preso às ferragens.

Com mais de 33 anos de carreira, ele é conhecido por interpretar o policial Neto, o aspirante 06, em Tropa de Elite. Ele também fez parte de Central do Brasil, Zuzu Angel, O Clone, Desejo Proibido e da série O Mecanismo, da Netflix.