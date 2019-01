Paris Jackson esclarece ida à reabilitação: 'Todo mundo merece um descanso'

17/01/2019 | 10:10



Assim que foi noticiada a reabilitação de Paris Jackson, a web surtou. Afinal, estamos falando da filha de Michael Jackson, não é mesmo? Sem demora, a modelo de 20 anos de idade se tornou o foco dos holofotes mundiais mas, pelo visto, ela não curtiu muito a exposição de sua situação.

Na última quarta-feira, dia 17, Paris decidiu desabafar e esclarecer as notícias de que tinha se internado em uma clinica de reabilitação com o intuito de priorizar sua saúde física e emocional. A informação foi divulgada pela revista norte-americana People que, em contato com fontes próximas à jovem, garantiram que ela estava sobrecarregada e precisava de um tempo para se recuperar.

No entanto, de acordo com a filha de Michael Jackson, a imprensa internacional exagerou a situação e em um post do Instagram, ela escreveu:

Sim, eu dei um tempo no trabalho, nas redes sociais e no meu telefone, porque às vezes essas coisas podem ser demais e todo mundo merece um descanso. Mas eu estou feliz, saudável e me sentindo melhor do que nunca! Eu e o Gabriel temos algumas músicas para mostrar para vocês. Espero que o Ano Novo de vocês tenha começado com muito amor, luz e todas essas coisas. Eu vou voltar em breve!, avisou, mencionando ainda sua animação em compartilhar as músicas novas da banda que participa com o namorado.

Essa não é a primeira vez que modelo é hospitalizada. Em 2013, Paris tentou tirar sua própria vida e foi internada. Durante uma entrevista para a Rolling Stone em 2017, ela revelou já ter tentado suicídio outras vezes.

- Eu estava louca. Estava passando por muita raiva e lidando com depressão e ansiedade sem nenhuma ajuda. Baixa autoestima, pensando que nada mais daria certo, pensando que não valia a pena mais viver, disse ela na época.