Saiba o que fazer no verão com as crianças

Redação



17/01/2019 | 10:18

Em janeiro no Hemisfério Sul ou no meio do ano no Hemisfério Norte, é muito comum ver papais e mamães quebrando a cabeça em busca da programação de lazer ideal para curtir o verão com as crianças. Para não perder tempo, confira aqui nove passeios e viagens que valem a visita ou a hospedagem nesses períodos do ano. Há opções para todos os gostos, bolsos e destinos, dentro e fora do Brasil. Confira:

Como um peixinho no aquário

Quem optar por visitar São Paulo durante o verão ou mora na capital paulista e não tem tempo ou recursos para viajar, o Aquário de São Paulo, no Ipiranga, é uma boa sugestão de passeio para se fazer com a família. Inaugurado em 2006, o espaço conta atualmente com diversas espécies de peixes, bem como répteis e mamíferos. Destaque para os animais provenientes de outras regiões do planeta, como os ursos polares, os lêmures, os suricatos do continente africano e os coalas e cangurus australianos.

Divulgação

Aquário de São Paulo

Fazenda Capoava

Pertinho de São Paulo, na bela região de Itu, a histórica Fazenda Capoava surge com opção para pais e mães que desejam aproveitar o clima interiorano para relaxar e se divertir com a criançada. O hotel, que conta com uma equipe de recreação para a criançada, promove brincadeiras e até gincanas socioeducativas. O Projeto de Olho nos bicho permite que as crianças alimentem e interajam com algumas espécies do mantenedouro de animais silvestres.

Divulgação

Fazenda Capoava, em São Paulo

Museu da Seleção Brasileira

A imagem da seleção pode até não estar em alta após a derrota para a Bélgica na Copa da Rússia, mas as glórias do passado não merecem ser esquecidas, não é mesmo? Diante disso, visitar o Museu da Seleção Brasileira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para conhecer um pouquinho mais sobre a história da seleção é uma boa opção para curtir o verão com as crianças. Constam do acervo do museu troféus, camisas utilizadas pelos jogadores, objetos de época, como bolas, chuteiras e flâmulas, bem como painéis interativos com recursos áudio visuais para adultos e pequenos.

Divulgação

Museu da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro

Aprendendo no serpentário de Beagá

Na capital mineira, quem estiver de passagem durante as férias ou até mesmo morar em Belo Horizonte poderá levar a criançada para aprender um pouquinho no Serpentário do Serviço de Animais Peçonhentos da Fundação Ezequiel Dias – Funed. Localizado no bairro Gameleira, região Oeste, a Funed oferece um passeio para crianças que querem conhecer de perto as cobras, as serpentes e os escorpiões encontrados no Brasil.

Divulgação

Serpentário em Belo Horizonte

Resort com praia

Para aqueles que gostam de praia, que tal curtir uns dias de folga com a criançada em um resort como o Pratagy Beach, em Maceió? Lá os pequenos contam com a equipe de recreação Peixe Boi, que promove atividades na quadra poliesportiva, gincanas, brincadeiras no playground e na piscina, jogos de praia, esportes náuticos e espetáculos artísticos todas as noites.

Divulgação

Resort em Maceió

Disney com hospedagem temática

Conhecer os parques da Disney World, em Orlando, por si só já é um baita programa de férias com as crianças, mas o que você não sabe é que é possível deixar a viagem ainda mais interessante. Em Orlando, até mesmo os hotéis entram no clima da terra da fantasia e oferecem atrações para todos os gostos. Um bom exemplo é o hotel Art Of Animation, que tem decoração inspirada nos desenhos Carros, Rei Leão, Pequena Sereia e Procurando Nemo. O clima pode ser sentido por toda a parte, inclusive nos quartos.

Divulgação

Hospedagem temática na Disney

Hospede-de na cidade perdida de “Atlântida”, nas Bahamas

Fora do país, outra boa sugestão para curtir o verão com as crianças é o resort Atlantis Paradise Island, nas Bahamas, que recria a lenda de Atlântida, a cidade perdida. Tal comparação, aliás, não fica restrita à decoração, mas também ao tamanho. O resort ocupa uma área enorme e oferece muitos atrativos, como um parque aquático rodeado por brinquedos e 11 piscinas. A atividade SeaSquirts revela para as crianças como funciona os bastidores da vida marinha, além do hospital de criaturas marinhas, no qual é possível alimentar bebês tubarões e pequenas arraias.

Divulgação

Resort nas Bahamas

Férias com sotaque espanhol

Aproveite o período de férias para visitar o nosso vizinho, o Uruguai, e conhecer o Enjoy Punta del Este Resort & Casino. O resort oferece atividades para crianças, diariamente, durante a temporada de verão. Entre as atrações estão jogos no parque do resort, campeonatos esportivos, atividades noturnas, as piscinas do hotel e a praia de Punta del Este.

Divulgação

Resort no Uruguai

Parque de diversões no Shangri-la Cingapura

Do outro lado do globo, no Shangri-la Cingapura, a atração fica por conta do próprio hotel, que além de conter atrativos para os adultos, oferece um andar inteiro para as crianças se divertirem. São cerca de 2.000 m² segmentados por quatro espaços temáticos. As salas são: Muddy, para artistas que gostam de fazer um splash com tinta; Stage, um estúdio de música para jovens; Bake, uma sala de aula de culinária equipada para crianças e pais; e uma sala de festas para celebrações.

Divulgação

Parque de diversão em Cingapura