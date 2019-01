Obituário - 17 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 08:45



Santo André



Maria da Glória Porto de Sousa, 96. Natural de Passos (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonia Maria Arraez, 90. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Aurélia Pollo de Marchi, 82. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Hilda Pereira Dias, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Carlos Alberto Antunes, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.



Maria Edileusa de Farias, 73. Natural de Agrestina (PE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Jorge Sarti, 71. Natural de Monte Sião (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Donizete dos Santos, 61. Natural da Borda da Mata (MG). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edileuza da Silva Passos, 60. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sueli Estevão de Souza dos Santo, 51. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Clemencia de Souza Maciel, 98. Natural de Curvelo (MG). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.



Adi Rodrigues da Silva, 87. Natural de Paranaguá (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.



João Garcia Guilhem, 87. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Arujá (SP).



Luiza Garbes Barbosa, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Phoenix.



Agnelo Martins Pereira, 83. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Elfrida de Moraes Leonardi, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.



Sebastião Fidelis, 79. Natural de Três Corações (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.



José Juvêncio da Silva, 78. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Maria Auxiliadora da Silva, 78. Natural de Carmo de Minas (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



Antonio Gonçalves Rosa Filho, 76. Natural de Elisiário (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério Municipal de Jales (SP).



Ilda Virgens de Sosa, 70. Natural de Águas Vermelhas (MG). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



José Manoel Pereira, 68. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.



Geisa de Oliveira Santos, 68. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Nazareth, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.



Irene Sanchez dos Santos, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Ricardo de Oliveira, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



Claudemi de Proença Alves, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.



Diadema



José Adão Vieira, 61. Natural de Palmeirais (PI). Residia em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.