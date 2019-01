Passeio de trem é opção para conhecer Campos do Jordão

Redação



17/01/2019 | 08:18

Realizar um passeio de trem durante as férias pode ser uma opção diferente para conhecer o interior de São Paulo. A Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) disponibiliza alguns roteiros para conhecer as paisagens do Vale do Paraíba.

Além dos roteiros sobre trilhos, a empresa oferece serviços gratuitos, como acesso ao Parque do Capivari e ao Centro de Memória Ferroviária.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Passeio de trem: bondes em Campos do Jordão

Na cidade de Campos do Jordão, a principal atração é o bonde turístico. Ele faz o percurso entre a estação Emílio Ribas e a parada Portal. O trajeto é realizado em veículos vermelhos e amarelos, que já se tornaram uma das marcas registradas da cidade. O ingresso custa R$ 16, e o tempo do percurso de ida e volta é de aproximadamente 50 minutos.

O serviço funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados. As saídas são às 11h, 12h, 14h, 15h e 17h. O bonde opera também na extensão entre as paradas Portal e São Cristóvão, com partidas às 10h, 13h e 16h.

Outra opção é o bonde turístico urbano. Ele leva os passageiros da estação Emílio Ribas, no bairro Capivari, até Abernéssia, uma das áreas mais tradicionais da cidade. Lá está a matriz de Campos do Jordão, o edifício que sediou um dos primeiros hotéis da cidade, o mercado municipal e a estrada que leva ao Palácio de Inverno e ao Auditório Claudio Santoro, onde são realizados anualmente os concertos do Festival de Inverno.

O tempo do percurso de ida e volta é de cerca de 30 minutos. O serviço funciona aos sábados, domingos e feriados, com embarque às 15h e às 16h. A tarifa é de R$ 12.

Divulgação

Os bondes vermelhos e amarelos são tradicionais na região de Campos do Jordão

Entrada gratuita

Além do passeio de trem, há também locais com entrada gratuita. O Parque do Capivari tem mais de 40 mil m² e funciona diariamente das 9h às 17h. O local oferece diversas opções de lazer para adultos e crianças. Entre suas principais atrações estão o teleférico, o primeiro construído no Brasil, que transporta os visitantes até o topo do Morro do Elefante.

No parque, também há passeios no lago com pedalinhos e chalés, que vendem malhas, chocolates caseiros, produtos artesanais e souvenires. O espaço funciona de quarta a segunda-feira. O teleférico opera das 10h às 16h30, e o pedalinho, das 10h às 17h. Os ingressos para esses passeios custam R$ 17, mas o acesso ao parque seja gratuito.

O Centro de Memória Ferroviária de Campos do Jordão retrata a trajetória da EFCJ por meio de peças históricas e uma exposição permanente. O destaque do acervo é a única automotriz a gasolina que operou na ferrovia em sua fase inicial, entre 1914 e 1926, quando foi concluída a implantação da eletrificação. Abre às sextas-feiras e aos sábados, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30. Ele fica localizado no mesmo endereço do Parque do Capivari.

Campos do Jordão também oferece diversas outras opções de passeio, como o Palácio da Boa Vista e as montanhas da Serra da Mantiqueira. Saiba como aproveitar cada detalhe da cidade paulista.

Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, o destaque é o passeio de trem turístico que leva os passageiros até Piracuama, no pé da Serra da Mantiqueira. O percurso, sem paradas intermediárias, é de aproximadamente duas horas, considerando ida e volta. O embarque pode ser feito aos sábados, às 13h30, e aos domingos e feriados, às 10h e 14h. O ingresso custa R$ 13.

Outra atração na cidade é o Parque Reino das Águas Claras, localizado às margens do rio Piracuama, no km 17 da via férrea. Construído em 1972, ele foi decorado com figuras em cerâmica dos personagens da obra literária de Monteiro Lobato.

O parque conta com amplo espaço para a realização de piqueniques, em uma área verde de mais de 21 mil m². Abre de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 17h. A entrada custa R$ 10.

Em todas as atrações, não é necessário reserva, e crianças menores de cinco anos de idade não pagam. Nos trens, elas precisam ser transportadas no colo.