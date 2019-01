Viagem para o Caribe: como planejar um roteiro perfeito

Redação



17/01/2019 | 08:18

Areia branquinha, mar cristalino, atrações culturais e boa gastronomia. Esses são alguns dos motivos que fazem os brasileiros sonharem com uma viagem para o Caribe. A região é composta por uma série de pequenos países, por isso, vale a pena conhecer um pouco sobre cada um deles antes de planejar um roteiro.

Viagem para o Caribe: planejamento de roteiro

Para Ronnie Corrêa, diretor geral da agência de viagens Abreu no Brasil, a escolha dos destinos caribenhos sempre vai depender do perfil de cada viajante. O executivo explica que Punta Cana, na República Dominicana, é uma boa opção para quem quer curtir dias de tranquilidade. Cheia de resorts all inclusive, a cidade é ótima para famílias.

“Uma alternativa ainda mais luxuosa é Barbados”, destaca Ronnie. O país é uma ilha das Pequenas Antilhas, que foi colonizado por ingleses e exibe grandes casas de veraneio, iates caríssimos nas praias e carros de luxo pelas ruas. Ali é possível observar o típico jeitinho caribenho, com praias incríveis, esportes náuticos e drinques.

Para quem busca férias tranquilas, a melhor pedida é a Riviera Maia, no México. “Está perto de Cancún, caso se queira uma pitada de agito, mas longe o suficiente para garantir um pouco de calmaria”, diz o especialista. A localização também é boa para conhecer outros pontos turísticos da região, como o parque Xcaret e as ruínas de Tulum.

A Jamaica é ideal para quem gosta de turismo de natureza e aventura. Além do litoral de tirar o fôlego, o país tem rios, cachoeiras, parques naturais e a famosa Lagoa Luminosa, que brilha no escuro, em um fenômeno inesquecível.

Também é possível combinar um destino de praia com um local cultural. Neste caso, a pedida certa é a Colômbia, que abriga San Andrés, Bogotá e Cartagena. “Caso esteja muito difícil escolher, ainda é possível optar por um cruzeiro por diversos destinos caribenhos”, finaliza o diretor da Abreu.