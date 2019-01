China diz que vice-premiê visitará EUA para diálogo comercial no fim do mês

17/01/2019 | 05:58



O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, irá visitar os Estados Unidos nos dias 30 e 31 de janeiro para uma nova rodada de discussões com o objetivo de superar divergências comerciais entre as duas maiores economia do mundo.

O Ministério de Comércio chinês informou nesta quinta-feira que Liu fará a visita a convite do Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e do Representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer.

Na semana passada, negociadores americanos e chineses de médio escalão se reuniram por três dias em Pequim e conversaram sobre uma série de questões, incluindo a ampliação de compras de produtos dos EUA pela China, maior abertura dos mercados chineses para empresas americanas, reforço da proteção à propriedade intelectual americana e cortes nos subsídios de Pequim a empresas domésticas. Fonte: Dow Jones Newswires.