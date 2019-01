China planeja lançar fundos atrelados a bônus para atrair investidor estrangeiro

17/01/2019 | 05:41



A China planeja lançar fundos de índices atrelados a bônus, como parte de esforços para atrair mais investidores estrangeiros.

Pan Gongsheng, vice-presidente do banco central chinês (PBoC) e chefe do órgão regulador de câmbio do país, disse em Pequim que investidores estrangeiros devem se preparar para investir mais na China, mas não especificou quando os novos produtos serão disponibilizados.

No ano passado, houve aumento da demanda externa por bônus chineses, apesar de expectativas de desvalorização do yuan, pressões econômicas e tensões comerciais entre China e Estados Unidos. "Mesmo com esse pano de fundo, os investidores ficaram ansiosos", comentou Pan.

No fim de 2018, estrangeiros detinham 1,73 trilhão de yuans em bônus domésticos chineses, correspondendo a 2,3% do mercado interbancário de bônus da China, afirmou Pan, destacando que os juros de bônus chineses são mais altos do que os de equivalentes, como Treasuries americanos ou JGBs japoneses.

O governo chinês também pretende promover o uso de derivativos de balcão denominados em yuan, de acordo com Pan. Fonte: Dow Jones Newswires.