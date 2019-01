Teto para benefícios acima do mínimo vai para R$ 5.839,45

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 07:13



O Ministério da Economia oficializou ontem o reajuste de 3,43% para benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) acima do mínimo neste ano. O valor ficou abaixo do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), inflação oficial do País, que fechou 2018 a 3,75%. Com isso, o teto passa de R$ 5.645,80 para R$ 5.839,45, aumento de R$ 194.

Na avaliação do advogado especialista em direito previdenciário João Badari, mesmo com o reajuste, o idoso acaba perdendo poder de compra. Isso porque, se considerarmos a inflação dessa população, que é medida pelo IPC-3i (Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade) da FGV (Fundação Getulio Vargas), o indicador avançou 4,75% em 2018.

“O que ele conseguia comprar antes, agora, mesmo com o aumento, não consegue mais. O correto seria que as correções nas aposentadorias acontecessem baseadas nesse índice, isso porque a população mais idosa tem custo de vida diferente, com gastos mais elevados, principalmente com medicamentos, e reajuste maiores nos planos de saúde, por exemplo”, disse.

O piso previdenciário ficou definido em R$ 998, valor do novo salário mínimo nacional.

Em relação aos salários de contribuição, a partir deste ano, quem recebe até R$ 1.751,81 deve recolher alíquota de 8% sobre o valor. Anteriormente, a faixa era menor, contemplando quem recebia até R$ 1.693,72. Para quem ganha entre R$ 1.751,82 e R$ 2.919,72 é de 9%, e de 11% para os que ganham entre R$ 2.919,73 e R$ 5.839,45.

Quanto ao auxílio-reclusão, benefício pago a dependentes de segurados presos em regime fechado ou semiaberto, o salário de contribuição terá como limite o valor de R$ 1.364,43. Ou seja, se o preso que for segurado da Previdência Social receber mais do que isso, a família não tem direito ao benefício.