Multinacional com sede em Rio Grande anuncia fechamento

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 07:29



A fabricante de autopeças norte-americana Dura Automotive Systems anunciou o encerramento das atividades de sua única planta no Brasil, localizada em Rio Grande da Serra, o que deve ocorrer até maio. Com isso, aproximadamente 300 trabalhadores serão desligados, o que significa 7% dos empregados com carteira assinada da cidade, de acordo com dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2016.

Segundo o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC), a decisão pegou os funcionários de surpresa. Apesar da queda na produção, era esperado novo contrato de fornecimento para este ano, o que ajudaria na recuperação da unidade fabril. Após receberem a notícia, os colaboradores paralisaram as atividades por tempo indeterminado.

“A empresa alegou que a planta do Brasil está dando prejuízo há alguns anos, e que seria inviável continuar com as operações. De fato, a produção estava baixa, mas tínhamos informações da empresa de que um projeto junto à GM iria sair do papel no meio do ano, o que poderia ajudar a normalizar a situação”, afirmou o coordenador da regional de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra do SMABC, Marcos Paulo Lourenço, o Marquinhos.

A montadora, cuja sede brasileira está em São Caetano, anunciou na semana passada nova família global de veículos, sendo que um dos modelos será confeccionado na região a partir de 2020 – embora não sejam confirmados nomes, o mercado aponta que será o SUV Tracker, hoje importado do México. A expectativa é a de que 75% do volume total da comercialização seja fabricado na América do Sul.

De acordo com Marquinhos, a fabricante de componentes elétricos e peças hidráulicas, implementou PPE (Programa de Proteção ao Emprego) em novembro do ano passado, a fim de reduzir gastos. Além das folgas aos fins de semana, a produção era dividida em dois grupos, um que folgava às sextas-feiras e, outro, às segundas-feiras. Com isso, os salários foram reduzidos em 10%.

“Amanhã (hoje), nós temos reunião com a direção da empresa. A continuação (da greve) também vai depender do resultado da conversa. Nós vamos tentar reverter essa questão”, afirmou o sindicalista.

Ontem, o sindicato e a direção da empresa se reuniram com o prefeito da cidade, Gabriel Maranhão (sem partido). Segundo ele, as negociações com a empresa vão continuar, a fim de tentar mudar a situação. “Fiz algumas sugestões, como conversar com as montadoras da região sobre a questão. Me coloquei à disposição para fazer isso e tentar reverter esse fechamento, que é muito triste para as famílias desses trabalhadores.”

Maranhão também destacou a importância da empresa para Rio Grande da Serra. Sediada na cidade desde a década de 1970, inicialmente como Pollone – que foi fundada em 1949 em Santo André, e em 1976 mudou-se para Rio Grande –, a autopeça chegou a manter 1.400 colaboradores em 2008, segundo o prefeito. Em 1998, 51% das ações da Pollone passaram a ser controladas pela Dura. Nos anos 2000, com a fusão da Pollone e de mais duas empresas (Indústrias Metalúrgicas Liebau, de Diadema, e Adwest Heidemann do Brasil, de São José dos Pinhais, no Paraná), nasceu a Dura.

“Realmente precisamos colocar essa discussão a nível nacional, para que o governo federal faça esse papel junto ao Mercosul e à comunidade europeia. Estamos perdendo espaço de competitividade para outras plantas internacionais, e precisamos fazer com que a competição seja igualitária. A China vem dominando esse mercado de forma desleal”, assinalou Maranhão.

Questionada, a GM (General Motors) afirmou que não ia se pronunciar sobre o assunto. O Diário não conseguiu contato com os representantes da Dura por telefone para comentar o encerramento das atividades da empresa.