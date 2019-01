Pirenópolis, um tesouro do cerrado

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 07:23



Fundada em 7 de outubro de 1727 pelo minerador português Manoel Rodrigues Tomar, a cidade goiana de Pirenópolis é uma das mais antigas do País. O município, que já teve a mineração de metais preciosos como principal atividade econômica, atualmente, apesar de ainda contar com minas para extração de pedras ornamentais, divide o posto de carro-chefe com a agricultura e, principalmente, o turismo. Pirenópolis, distante 123 quilômetros da capital Goiânia, é a terra natal da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano.

Com pelo menos 80 cachoeiras, inúmeras trilhas e circundada pela Serra dos Pirineus, que empresta o nome à localidade, a cidade reúne os atrativos para quem gosta de turismo próximo à natureza e o charme dos casarões coloniais construídos no século XVIII.

Para acessar as cachoeiras mais famosas, como a Do Dragão, da Usina Velha e Bonsucesso, entre outras, é preciso pagar. Isso porque a maioria está dentro de parques ou áreas particulares e oferece infraestrutura como passarelas, corrimãos e, em alguns casos, até lanchonetes. Para quem tem espírito aventureiro, é possível encontrar cachoeiras gratuitas, mas sem a mesma estrutura dos locais que cobram entrada (os preços variam de R$ 20 a R$ 60 e, em alguns deles, há valores diferenciados para crianças).

No Centro, vale a pena visitar os museus, que contam a história local, e lojas onde é possível encontrar itens de artesanato. As duas igrejas da região central, a Matriz de Nossa Senhora do Rosário e a de Nosso Senhor do Bonfim, construídas em taipa de pilão, preservam suas características originais. A taipa de pilão é uma técnica construtiva que consiste em comprimir a terra em formas de madeira, denominadas de taipas, em que o barro é compactado horizontalmente e disposto em camadas de aproximadamente 15 centímetros de altura, até atingir a densidade ideal, criando assim uma estrutura resistente e durável. Essa técnica de construção foi largamente usada no Brasil no período colonial.

Como as ruas centrais são calçadas com pedras, chinelos de dedo e sapatos de salto são desaconselháveis para o passeio. O bom e velho tênis é a melhor opção – e um par sobressalente será bem-vindo para as incursões nas cachoeiras, onde as pedras podem ser escorregadias para quem estiver descalço.



Com boa infraestrutura, cachoeiras têm entrada paga

A Fazenda Bonsucesso é uma das áreas particulares com cachoeiras mais próxima do centro histórico, a cinco quilômetros por estrada de terra, e reúne seis quedas- d’água. A entrada custa R$ 20. Prepare-se para uma caminhada de 15 minutos, sempre subindo. A primeira parada será na Cachoeira do Açude. Siga as placas – o local é bem sinalizado – até as cachoeiras Landi, Palmito, Pedreira, Bonsucesso e Lagoa Azul. A água gelada ajuda a refrescar e recuperar do cansaço da subida. Nas cachoeiras Pedreira, Bonsucesso e Lagoa Azul, a queda forma piscinões com mais de dois metros de profundidade, ideais para nadar.

O Parque do Coqueiro, a 11 quilômetros do Centro pela Estrada dos Pirineus, tem duas quedas: a Cachoeira do Coqueiro e a Cachoeira da Garganta. A do Coqueiro, inclusive, leva esse nome porque tem um grande coqueiro bem no leito do rio. A entrada custa R$ 25 e existe restaurante dentro do parque. Escadas, corrimãos, latas de lixo e muitas placas lembrando aos visitantes sobre a necessidade de preservar a natureza estão bem colocados no espaço. A caminho do Parque do Coqueiro, a nove quilômetros do Centro, fica o Mirante Ventilador, que oferece vista ampla da cidade e é parada certa para as fotografias.

Seguindo pela Estrada dos Pirineus, após a entrada do Parque do Coqueiro, é possível adentrar o Parque Estadual da Serra dos Pirineus, criado em 1987 e com área de 2.833,26 hectares. O passeio vai revelar o cerrado rupestre, vegetação que cresce sobre as rochas. Observe atentamente as formações rochosas e se surpreenda com as marcas feitas quando, há milhares de anos, aquela região era toda coberta por água.

Em todas as cachoeiras, dica importante é chegar cedo para evitar o grande número de visitantes, e também porque os parques e as áreas particulares costumam fechar às 17h. Não se esqueça de levar chapéu, protetor solar e de beber muita água para hidratar.



Grátis, a do Sonrisal reserva pequenas piscinas e muita beleza

Uma das poucas cachoeiras sem taxa de entrada em Pirenópolis é a do Sonrisal. Localizada dentro do Parque Estadual dos Pirineus, as cerca de oito pequenas quedas, em sequência, podem ser acessadas após uma boa caminhada em trilha sem qualquer estrutura.

A indicação é inexistente nos mapas distribuídos na cidade e o caminho feito foi visto na internet: dentro do parque, passe por um portal de madeira e siga em frente até uma cancela. Continue reto até a primeira entrada à direita. Siga na estrada de terra até uma bifurcação e entre à esquerda. É lá que os carros são estacionados. A trilha em frente, sempre em descida, é bastante acidentada e íngreme em alguns trechos. São pelo menos 30 minutos de caminhada. Uma única placa a identifica como “Caminhos de Cora Coralina” e traz uma citação da poetisa goiana.

Para acessar a primeira queda, é preciso passar por dentro do leito do rio – que é bastante raso, mas exige equilíbrio e atenção. É essa a hora de usar o tênis extra citado no início do texto. Do outro lado, continue descendo para visitar as outras quedas e suas pequenas piscinas de água muito clara e beleza deslumbrante. Cenário rústico que vai compensar todo o esforço.