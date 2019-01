Todos os caminhos levam à Rua do Lazer

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



17/01/2019 | 07:24



A Rua do Rosário, também conhecida como Rua do Lazer, reúne grande número de restaurantes que, em sua maioria, servem pratos típicos – como o arroz com pequi –, mas também conta com cafés, sorveterias e lanchonetes. De diferentes estilos, a maioria conta com música ao vivo, o que pode até causar certa poluição sonora devido à proximidade entre as casas.

O endereço é ponto oficial de parada e fica bastante movimentado durante todo o dia, atingindo grande número de visitantes à noite. A circulação de veículos é proibida e as mesas se ‘esparramam’ pelas calçadas e pela rua de pedras.

No Restaurante Maria Bonita, situado no número 19 da via, as panelinhas para duas pessoas servem até três. O arroz de puta rica, que reúne carne de frango, carne bovina, linguiça, cheiro verde e queijo, é uma festa para o paladar. Acompanha salada de alface, tomate e uma deliciosa farofa de banana-da-terra por R$ 69.

Mais econômico e não menos saboroso, o Restaurante Tudo Caseiro (Avenida Prefeito Sizenando Jaime, 38), oferece bufê de saladas, arroz, feijão, mandioca frita, macarrão, o famoso arroz de pequi, além de carnes diversas no churrasco, por R$ 16 por pessoa.



Sem voos diretos, visita exige parada em Goiânia ou Brasília

Chegar a Pirenópolis, em Goiás, é fácil e pode ser feito de diversas formas. De avião é preciso partir de São Paulo ou Guarulhos e ir até Goiânia ou Brasília. De lá é necessário pegar ônibus ou alugar carro. Também é possível ir de carro diretamente do Grande ABC para a cidade, mas o trajeto superior a 1.000 quilômetros – considerando Santo André como ponto de partida – leva quase 14 horas e é indicado para viagens com maior disponibilidade de dias.

Para passar fim de semana ou feriado, a combinação de avião e carro ou ônibus é a mais adequada. Na cidade, estar de carro faz toda diferença para poder chegar às cachoeiras, mas também é possível contratar passeios nas muitas agências de turismo local.

De Brasília, o trajeto de carro pode ser feito pela BR-060 e GO-225, ou pela BR-070, em distâncias que variam de 150 quilômetros a 160 quilômetros, ou seja, de duas a até quase três horas.

O trajeto é menor se o ponto de partida for Goiânia: distâncias variam de 123 quilômetros a 131 quilômetros, em viagens de até duas horas e 20 minutos, pela BR-060 e BR-153, BR-114 ou GO-080. Se você estiver acostumado a viajar de carro pelo Estado de São Paulo, esqueça a grande quantidade de postos de gasolina e lojas de conveniência que encontramos por aqui. No trajeto de Brasília até a cidade, feito pela equipe do Diário durante a noite, havia apenas um bar aberto, na cidade de Alexânia, em Goiás.



Guia de viagem



COMO IR

Não existem voos diretos para Pirenópolis. O visitante precisa pegar o voo em Guarulhos ou Congonhas e ir até Brasília ou Goiânia.

No site Decolar.com, passagens ida e volta de São Paulo para Goiânia, entre 25 e 28 de fevereiro, estão a partir de R$ 839 por pessoa. Se o passeio for realizado entre 8 e 11 de março, o valor cai para R$ 214 por pessoa.

Se a opção de parada for Brasília, os preços variam de R$ 879 para voos em janeiro, até R$ 170 para viagens em março.



ONDE FICAR

Pousada Imperial

Na Avenida Sizenando Jaime, a pousada está perto do centro histórico, mas longe do agito das vias centrais. Conta com wi-fi, frigobar e ar-condicionado nos quartos (um deles tem ventilador), além de estacionamento. Oferece café da manhã e possui piscina e churrasqueira. Os preços de janeiro a abril são de R$ 140 a diária para o casal durante a semana. Aos fins de semana, o valor é R$ 160 por casal. O site é http://www.pousadaimperial.pirenopolis.tur.br/.

Pousada e Cachoeira Araras

Localizada dentro da área da Cachoeira Araras, a 20 quilômetros do Centro. Hospedado no local, o visitante não precisa pagar a taxa de visitação da cachoeira, de R$ 25 por pessoa.

A diária para casal em alta temporada é de R$ 350 e, em baixa temporada, R$ 280. Oferece café da manhã, conta com wi-fi e estacionamento, em quartos e apartamentos. O site é https://www.cachoeiraepousadaararas.com.br.

Para mais informações, acesse: https://pirenopolis.tur.br/.



DICAS IMPORTANTES

Os preços de alimentação em Pirenópolis não são muito diferentes de outras cidades turísticas. Uma boa dica para economizar é preparar o próprio lanche para passar o dia nas cachoeiras. A maioria dos quartos de pousadas conta com frigobar e é possível até fazer um pouco de gelo para usar em bolsas térmicas. Sanduíches, frutas e bolachas são boas opções para a hora que bater a fome. Aproveite o café da manhã e se alimente bem, para aguentar as caminhadas. Para o jantar, vale a pena explorar os restaurantes da Rua do Lazer, gastar um pouco a mais e provar os pratos típicos, como o famoso arroz de pequi.

Não esqueça de se hidratar, usar protetor solar e um chapéu para proteger o couro cabeludo, que também pode se queimar com o sol. É recomendável, ainda, o uso de repelentes, e verificar junto ao serviço de saúde de seu bairro a necessidade de se vacinar contra alguma doença, como febre amarela, antes de ir para o local. Hoje, não há exigência.