Do dgabc.com.br



16/01/2019 | 20:22



A previsão do tempo permanece estável e segue como nos últimos dias em todas as cidades do Grande ABC, de acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ao longo do dia céu vai de parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas com trovoada e pode vir bem forte em alguns pontos.

A máxima prevista fica na casa dos 33º e a mínima 21º.