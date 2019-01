Após confusões na saída, ato do Movimento Passe Livre segue pela Consolação

16/01/2019 | 19:21



O Movimento Passe Livre faz nesta quarta-feira, 16, o segundo protesto do ano contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. A concentração do ato estava marcada para as 17 horas na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista, mas os manifestantes só começaram a caminhar por volta das 19 horas.

A concentração do protesto foi marcada por tumulto. De rostos cobertos e escudos, policiais militares formaram um cordão em volta dos manifestantes que estavam posicionados na Praça do Ciclista, no sentido Consolação, e impediram que o grupo iniciasse a passeata.

Em duas vezes em que os manifestantes tentaram caminhar, a Polícia Militar fez uma intervenção e não deixou o grupo progredir. Houve correria. Duas pessoas foram levadas para averiguação - uma em cada tentativa. No último corre-corre, uma bomba de efeito moral foi disparada em direção ao local onde estavam os profissionais da imprensa.

Em outro momento, quando os manifestantes faziam um jogral, a PM jogou mais bombas e fez disparos de bala de borracha. Parte dos manifestantes acabou indo embora. "Não houve reunião prévia. Nós estamos retendo o grupo até que as lideranças informem o trajeto para que a gente possa informar aos órgãos de trânsito", afirmou o major Marcelo.

No protesto da semana passada, também houve impasse sobre o trajeto da marcha. Os manifestantes queriam seguir para a Avenida Paulista enquanto a PM tentava impedir. Nesta quarta-feira, acompanham a manifestação mais de 20 viaturas da PM e um ônibus, com homens e mulheres da Força Tática, de Trânsito e da equipe de mediação.

Os manifestantes seguiam, às 19 horas, pela Rua da Consolação em direção à Praça Roosevelt, no centro da cidade.