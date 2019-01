Grêmio derrota o Audax e vai às quartas de final da Copa São Paulo

16/01/2019 | 19:14



O Grêmio manteve vivo o sonho de conquistar pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior na tarde desta quarta-feira ao passar com facilidade pelo Audax, por 3 a 0, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pelas oitavas de final.

Ainda invicto na competição, o Grêmio avançou para as quartas de final e agora aguarda quem passar do confronto entre Corinthians e Visão Celeste-RN, que se enfrentam às 21h45 desta quarta-feira, na Arena Barueri.

A partida começou equilibrada, mas um golaço de Da Silva colocou o Grêmio na frente logo aos 12 minutos. O atacante dominou dentro da área e soltou uma bomba no ângulo do goleiro. Atrás do placar, o Audax desperdiçou boas oportunidades antes do intervalo.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Guilherme Azevedo recebeu de Varela, passou por um adversário e bateu firme para ampliar. Aos 18, Kazu tabelou com Renan e finalizou cruzado para encaminhar a classificação gremista às quartas de final. O Audax ainda tentou o gol de honra, mas encontrou um adversário bem postado.

Mais cedo, o Volta Redonda venceu o Atlético-MG, por 2 a 0, e se juntou a Cruzeiro, Guarani, São Paulo e Figueirense, que avançaram para as quartas de final na última terça-feira.