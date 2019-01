Ausência de notícias sobre Previdência mantém juros perto da estabilidade

16/01/2019 | 18:49



A ausência de fatos ou informações mais concretas do governo no que diz respeito a medidas de ajuste fiscal manteve o mercado futuro de juros em compasso de espera, com as taxas oscilando muito próximas dos ajustes da véspera. Sem notícias novas sobre a proposta da reforma da Previdência e com o cenário internacional inspirando cautela, a liquidez dos negócios manteve-se reduzida mais uma vez.

Ao final da etapa estendida de negócios, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2020 teve taxa de 6,60%, mesmo porcentual do ajuste de terça-feira. O vencimento de janeiro de 2021 projetou 7,44%, ante 7,43% do ajuste da terça-feira. Na ponta longa, o DI para janeiro de 2023 ficou com taxa de 8,52%, ante 8,50%. O vencimento de janeiro de 2025 teve a taxa levemente ajustada de 9,00% para 9,03%.

"Chamou a atenção hoje (quarta) o fato de o Brasil ter performado pior que outros mercados. Há uma falta de paciência do mercado com a ausência de fatos mais concretos", disse Maurício Patini, da Absolute Invest. "Estávamos em um período de expectativa otimista, mas as notícias concretas precisam surgir", afirmou.

Enquanto a proposta de reforma da Previdência é preparada para ser apresentada ao presidente Jair Bolsonaro, no domingo, as especulações em torno do tema foram diversas ao longo do dia. Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, a equipe econômica deve propor a criação de um limite para o acúmulo de aposentadoria e pensão, o que não existe hoje. Também pode ser proposto um modelo de assistência "fásica", em que se pode receber o benefício antes, mas abaixo do salário mínimo.

No cenário internacional, um dos destaques da tarde foi a divulgação do Livro Bege, relatório do Federal Reserve com percepções das regionais sobre a economia americana. O documento apontou para uma perspectiva ainda positiva da atividade em solo americano, mas destacou que "muitos distritos reportaram que seus contatos ficaram menos otimistas em resposta ao aumento da volatilidade nos mercados, alta das taxas de juros, queda dos preços de energia e elevada incerteza no comércio e na política".

Pela manhã, foram destaque o IGP-10 de janeiro e o dado de serviços de novembro que, no entanto, não chegaram a influenciar os negócios. O IGP-10 recuou 0,26% e ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado. O volume de serviços ficou estável em novembro pelo segundo mês consecutivo, o que, segundo a Tendências Consultoria, converge com a projeção de Produto Interno Bruto (PIB) estável no quarto trimestre de 2018.