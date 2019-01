Girona arranca empate, elimina Atlético de Madrid e vai às quartas da Copa do Rei

16/01/2019 | 18:48



O Girona surpreendeu o Atlético de Madrid e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Depois de um empate por 1 a 1 em casa, a equipe foi ao Estádio Wanda Metropolitano e arrancou nova igualdade nesta quarta-feira, desta vez por 3 a 3, eliminando o rival madrilenho e seguindo vivo na luta pelo título.

Esta é a primeira vez que o Girona vai às quartas de final do torneio, em 89 anos de história. E a classificação foi bastante suada, garantida somente nos minutos finais com o gol de Doumbia.

Quem saiu na frente foi o Atlético. Aos 11 minutos, Godín deu lançamento perfeito para Kalinic, que arrancou e bateu para a rede. Ainda no primeiro tempo, porém, Valery Fernández deixou tudo igual. Aos 37, ele dominou a bola no peito e encheu o pé para marcar belo gol.

A virada do Girona veio aos 13 do segundo tempo, quando Stuani aproveitou falta cobrada para a área e marcou de cabeça. O Atlético, então, precisava vencer o duelo para avançar, e empatou novamente sete minutos mais tarde, com Angel Correa, tocando na saída do goleiro.

O time da casa foi para cima e conseguiu a virada que lhe garantia a classificação. Aos 38, Lemar fez grande jogada e tocou para Griezmann marcar quase sem ângulo. Mas quando a vaga parecia garantida, Doumbia decidiu. Aos 42, ele desviou a finalização de Borja Garcia para a rede e selou o resultado.

O Girona agora se junta a Getafe e Valencia, que já haviam garantido vaga nas quartas de final da Copa do Rei. Pelo Espanhol, a equipe volta a campo domingo, quando visita o Betis. No dia anterior, o Atlético tenta a recuperação diante do Huesca, também fora de casa.