Ex-namorada de Cristiano Ronaldo se une à mulher que acusou o jogador de estupro

16/01/2019 | 18:10



Todas contra Cristiano! Após chamar Cristiano Ronaldo de psicopata e falar que o jogador tem problemas mentais, Jasmine Lennard, ex-namorada do craque, se uniu a Kathryn Mayorga, modelo que acusou o português de estupro. Jasmine contou para o jornal espanhol Mundo Deportivo que possui provas comprometedoras contra o jogador.

A história está tão séria que Leslie Stovall, advogado de Kathryn, viajou para Londres, na Inglaterra, só para se reunir com Jasmine. A ex-namorada do craque já havia falado que prestaria ajuda a Mayorga no Twitter:

Depois de muita consideração, eu me volto para Kathryn Mayorga e sua equipe jurídica para oferecer minha ajuda em suas acusações de estupro contra Cristiano Ronaldo. Entrem em contato comigo... Eu tenho a informação que eu acho que poderia beneficiá-los no caso.