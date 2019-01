Shopping em SBC vai realizar encontro em homenagem ao Dia Nacional do Fusca

Da Redação



16/01/2019 | 18:18

O São Bernardo Plaza Shopping vai realizar um encontro especial em homenagem ao Dia Nacional do Fusca. Neste domingo (20), pelo 6º ano consecutivo e em parceria com o Fusca Clube Brasil, o shopping vai abrir as portas para os admiradores de Fusca, Kombis e carros antigos, trazendo ainda um pequeno mercado de pulgas e tendas com itens exclusivos para colecionadores.

Encontro Dia Nacional do Fusca

Food trucks vão funcionar das 10h às 13h, e os shows de rock e jazz das 10h às 18h, no estacionamento aberto. O público também pode se aproximar desse universo e conferir os vários modelos que vão ficar expostos no local. Estão previstos em torno de 1 mil carros por lá.

Além disso, haverá uma campanha de arrecadação de alimentos. O evento é gratuito e o cliente ganha isenção de estacionamento com a doação de 2 kgs de alimento não perecível até as 12h.

Serviço

Local – Estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping;

Data – 20 de janeiro;

Horário dos food trucks: 10h às 18h;

Horário da exposição de carros e mercado de pulgas: 10h às 13h;

Valor – Gratuito.

—

Já que o assunto é o Fusca, relembre a evolução do modelo na galeria a seguir.