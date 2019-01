Jogos digitais fazem matemática virar a queridinha entre os estudantes

Da Redação, com assessoria



16/01/2019 | 17:18

Ensinar matemática pode ser um grande desafio, uma vez que a grande maioria dos alunos tem certa resistência com a matéria. Mas o resultado de uma pesquisa da Matific, empresa que atua com jogos matemáticos em cerca de 250 colégios públicos e privados no Brasil, mostra que é possível driblar este preconceito por meio de jogos educacionais voltados para o aprendizado.

Resultados da pesquisa

Prova disso é que 83% dos alunos disseram que passaram a “amar matemática” depois de começar a jogar na plataforma da Matific. Outro dado relevante da pesquisa foi que 91% dos alunos disseram que aprenderam mais matemática ao os jogos digitais e 87% dos professores disseram que depois de uma semana com o game, a turma já estava menos preocupada com a matéria.

Para a psicopedagoga Ana Paula Carmagnani, consultora da Matific Brasil, é preciso mudar a maneira de ensinar matemática. “O mundo evoluiu, ensinar matemática de forma rígida, baseado em decorar e memorizar, além de não funcionar, assusta. Os alunos precisam entender de forma prática como a matemática afeta a nossa vida no dia a dia e nada melhor do que jogos educacionais para demonstrar isso”, comenta.

