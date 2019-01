Macaulay Culkin relembra amizade com Michael Jackson: 'Era tão normal'

16/01/2019 | 17:10



O ator Macaulay Culkin defendeu novamente sua amizade com o cantor Michael Jackson, que morreu em julho de 2009 após uma overdose de medicamentos. O ator participou do podcast Inside of You, apresentado por Michael Rosenbaum, na terça-feira, 15, e explicou como surgiu sua amizade com o 'Rei do Pop'.

"Ele se aproximou de mim porque várias coisas grandes estavam acontecendo comigo rapidamente. E eu acho que sim, ele se identificava com isso. No fim do dia, é fácil dizer que era 'estranha' ou qualquer coisa, mas não era, porque fazia sentido. Nós éramos amigos. É uma das minhas amizades que as pessoas mais perguntam, só porque ele era a pessoa mais famosa do mundo", explicou o protagonista de Esqueceram de Mim.

A diferença de idade entre os dois chama atenção: na época, Culkin tinha 10 anos e Michael tinha 32.

"Para mim, era tão normal e não mundano. Eu sei que é algo grande para todo mundo, mas era uma amizade normal. Eu não ligava para pessoas famosas. Então, quando o conheci pela primeira vez, pensei: 'Ok, legal. Você é apenas aquele cara. Ah, aquela cara que canta músicas? Legal. Eu canto músicas na escola'", relembrou.