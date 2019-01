16/01/2019 | 17:10



Mães são sempre corujas de seus filhos, vivem postando fotos e, se deixar, ficam horas admirando a beleza dos pequenos e falando para todos como eles são lindos! Mas no caso de Sabrina Sato, não tem como negar que a filha da apresentadora é mesmo uma graça, né?

Além de se derreter pela cria, Sabrina encantou seus seguidores nesta quarta-feira, dia 16, ao publicar nos Stories uma foto para lá de fofa de Zoe em um ensaio fotográfico.

No clique, a filha de Sabrina e Duda Nagle aparece deitada, apoiando a cabeça em um travesseiro rosa, abraçadinha com uma boneca de pano, e uma tiara com lacinho rosa na cabeça. Ou seja, a coisa mais fofa do mundo!