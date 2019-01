Vazam informações do novo álbum de Anitta, que chama Game Over e conta com parceria com Snoop Dogg

16/01/2019 | 17:10



Vem coisa boa por aí! O colunista Leo Dias revelou que o novo álbum de Anitta será lançado em breve, e se chamará Game Over. A informação foi vazada por meio de um funcionário da atriz, que postou uma foto da cantora em seu Instagram Stories onde é possível conferir, em um papel, a lista de músicas do novo projeto - ele contará com oito canções em português, inglês e espanhol.

Também foi possível descobrir, por meio da tracklist, as parcerias do novo álbum, e teremos vários nomes de peso, como Ludmilla, Caetano Veloso e até mesmo Snoop Dogg! Além disso, Anitta aparentemente ainda está procurando um featuring para a música Blusa Azul.

Confira, a seguir, os nomes das músicas que estavam escritos no tal papel:

1. New Song (Sky, DVLP ,Tainy & Fuego)

2. Juego

3. Você Mentiu feat Caetano Veloso

4. Onda Diferente feat Ludmilla & Snoop Dogg

5. Banana feat. DJ Khaled

6. Blusa Azul feat ???

7. Poquito feat Swee Lee

8. Get To Know Me feat Alesso

Mas e Madonna? Calma, a parceria entre as duas vai acontecer sim, mas estará presente no novo álbum da rainha do pop, ainda sem data de estreia.

Já sabemos que Anitta terá pouco tempo para descansar em 2019, né?