Xuxa Meneghel comandará The Four Brasil, novo reality show da Record

16/01/2019 | 17:10



Lembra que tempos atrás surgiu uma história de que Xuxa Meneghel deveria estrear em breve um novo programa na Record TV? Pois agora está tudo certo! A apresentadora do Dancing Brasil vai comandar um novo reality show na emissora, o The Four Brasil.

A estreia do programa está confirmada para o dia 6 de fevereiro e deve agitar o cenário musical. Isso porque a disputa, que será exibida nas noites de quarta-feira, a partir das 22h30, é diferente de todas as atrações musicais, porque os quatro finalistas são mostrados e conhecidos logo no primeiro episódio.

O desafio deles é justamente manter seus lugares na competição e garantir um prêmio milionário. A cada semana, novos desafiantes tentam desbancá-los, mas, para isso, precisam antes garantir o voto unânime dos jurados, fazendo com que a adrenalina nunca pare. Em cada duelo, um novo finalista poderá surgir.

O formato do reality é da israelense Armoza, com produção da Endemol Shine Brasil e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. Quem aí já está ansioso pela estreia?