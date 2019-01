Caio Junqueira sofre grave acidente no Rio de Janeiro

16/01/2019 | 17:10



Caio Junqueira deu um susto daqueles em seus fãs na tarde desta quarta-feira, dia 16. O ator sofreu um grave acidente de carro no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e, segundo o colunista Leo Dias, apesar de estar bastante debilitado, não corre risco de morte.

Ainda segundo o jornalista, Caio estava sozinho no veículo e ficou preso às ferragens.

O ator da série O Mecanismo e de diversas produções da Record, como Milagres de Jesus, foi retirado do automóvel logo assim que o corpo de bombeiros chegou, e foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo os policiais que assumiram a ocorrência, o quadro de saúde de Caio é grave.

Procuradas, as assessorias de imprensa do hospital e do ator não foram encontradas para dar mais informações sobre o quadro de saúde do ator.