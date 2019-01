Iza posta foto com curativo no olho e revela que sofreu acidente durante lua de mel

16/01/2019 | 17:10



Parece que nem tudo foi flores durante a lua de mel de Iza! A cantora, que se casou no dia 16 de dezembro e partiu para a Punta Cana, na República Dominicana, para comemorar o casório, compartilhou um momento inusitado da viagem em seu Instagram.

A cantora revelou que, no segundo dia da lua de mel, algo entrou em seu olho e arranhou sua pálpebra, e por isso ela precisou ficar com um curativo durante 24 horas, em repouso e sem ter contato com o sol - péssimas notícias para quem viaja para uma praia paradisíaca, né? Mas, depois do susto, Iza contou que ficou tudo bem e que conseguiu aproveitar o resto da viagem. A cantora postou uma foto sua no dia do acidente junto com o marido, o empresário Sérgio Santos, e aproveitou a legenda para, também, se declarar para o amado, com quem completa um mês de casada nesta quarta-feira, dia 16. Confira o texto completo a seguir:

Essa foto foi tirada no segundo dia da nossa lua de mel. Eu tive que ficar 24 horas com esse curativo, de repouso, sem me expor ao sol. Algo entrou no meu olho e me causou um arranhão na parte interna da pálpebra. Uma dor horrorosa, tive que correr pra emergência. QUE MANEIRO. Como vocês viram nas fotos que postei, depois disso eu pude curtir a praia, mergulhar e fazer tudo que eu queria sem dor ou preocupação, porque Deus é maior! Mas sabe o que tem de lindo nessa foto, minha favorita da viagem? Meu matrimônio. No nosso casamento viveremos todos os tipos de dias. E em todos eles nos amaremos muito. E cuidaremos muito um do outro, assim como você cuidou de mim. Obrigada, meu amor! E feliz um mês de casados! Feliz bodas de beijinho! Seu amor me fez ver beleza na vida mesmo quando estava escuro. E isso é lindo demais. Para sempre será assim. Te amo, marido!