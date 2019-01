Memória: há 10 anos, Brawn GP surgia das cinzas para dominar a F1

Leo Alves



16/01/2019 | 16:18

Parece ficção, mas em 2009 a equipe que dominou a Fórmula 1 sequer existia no começo daquele ano. A Brawn GP, com uma história que mais parece a de um filme, surgiu do espólio falido da Honda, deu a Jenson Button seu único título mundial e acabou se tornando o embrião da Mercedes, que hoje é a principal força da categoria. Tudo isso em apenas uma temporada de vida.

Nascimento da Brawn GP

A história do time, porém, começa no final de 2008. Vindo de duas temporadas frustrantes, a Honda decide sair da categoria por conta da crise financeira. A debandada japonesa pegou o circo da F1 de surpresa, já que restariam apenas 18 carros para a temporada seguinte.

Como Bernie Ecclestone tinha colocado como limite ter no mínimo 20 bólidos por corrida, o então chefão da categoria chegou a dizer que as equipes teriam três carros para compensar a ausência do 10º time.

Paralelamente a toda essa confusão, os funcionários da fábrica seguiam o projeto daquele que seria o carro da Honda para 2009. Mesmo sem saber se teriam salário, ou se alguém compraria a equipe, continuaram a construção do monoposto.

Todo o imbróglio da equipe foi resolvido quando faltava menos de um mês para o início da temporada, quando foi anunciado oficialmente que Ross Brawn, diretor da equipe japonesa até 2008, havia comprado a massa falida. Assim, de maneira completamente inesperada, surgia a Brawn GP.

Dominante

Sem nenhum patrício e baixas expectativas, a nova equipe detonou todos os tempos na pré-temporada. Equipado com o motor da Mercedes-Benz, o Brawn GP 001 guiado por Jenson Button e Rubens Barrichello liderou boa parte dos treinos e assustou a concorrência.

E todo o favoritismo foi confirmado na primeira prova do ano, na Austrália. Em uma temporada de grandes mudanças técnicas, o polêmico difusor duplo utilizado pela equipe bagunçou a ordem dos times. Ferrari e McLaren, que tinham dominado as temporadas de 2007 e 2008, agora brigavam no pelotão intermediário.

A Red Bull, que nunca havia brigado na ponta até ali, se viu como uma força emergente. Toyota e Williams, que também utilizavam o difusor na traseira, foram outras equipes que deram o pulo do gato e passaram a andar na frente naquela primeira corrida.

Porém, quem dominou o GP australiano foi mesmo a Brawn. Button foi o pole e Barrichello saiu ao seu lado, em segundo. Na corrida, o inglês liderou de ponta a ponta, enquanto o brasileiro fez uma prova de recuperação depois de uma largada ruim. Mesmo assim, Rubens garantiu o segundo lugar.

Estava consumado o sucesso da equipe. Mesmo com a verba apertada, o time dominou o começo de 2009, ganhando seis das sete primeiras etapas, todas com Button. A partir da metade do ano, a RedBull cresceu e passou até a dominar algumas provas com Sebastian Vettel e Mark Webber.

Última vitória brasileira

Barrichello demorou para se adaptar ao carro da Brawn, conseguindo sua primeira vitória apenas no GP da Europa, disputado em Valência, na Espanha. O triunfo quebrou uma série de 84 provas sem o brasileiro no lugar mais alto no pódio, que não vencia desde o GP da China de 2004.